صلاح فوزى خلال ندوة دوت الخليج: الانتخابات بنظام القائمة المغلقة كان مطلبًا دستوريًا لابد منه

قال الفقية الدستورى والقانونى، وعضو لجنة العشرة لتعديل الدستور، الدكتور صلاح فوزى، إنه خلال الخمس سنوات الماضية، تم إجراء العديد من الاستحقاقات، مثل الانتخابات البرلمانية مرتين، وانتخابات مجلس الشيوخ، والتى تمت فى ظل جائحة كورونا.

وتابع الفقية الدستور والقانونى، الدكتور صلاح فوزى، عملت على حصر عددًا من الدول، التى تعاملت مع كورونا، والتى أجل معظمها الانتخابات البرلمانية، مثل إثيوبيا بسبب كورونا، وصربيا و فرنسا كذلك، وسوريا أيضًا.

صلاح فوزى: الدولة بذلت مجهود كبير فى الانتخابات البرلمانية

وتابع الدكتور صلاح فوزى، خلال ندوة دوت الخليج،الدولة بذلت مجهودًا كبيرًا خلال العملية الانتخابية، مثل الالتزام بالإجراءات الاحترازية، من خلال التباعد الاجتماعى، والعمل الكبير المقدم من الشرطة فى تنظيم سير العملية الانتخابية. صلاح فوزى: القائمة المغلقة ضرورة وفقًا للدستور وتحدث الفقية الدستور، الدكتور صلاح فوزى، عن القائمة المغلقة، وأكد أنه فى ظل ما تطلبه مواد الدستور، كان لابد من إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة، فى ظل تحديد نسب المرأة وذوى الاحتياجات، والشباب، وتم هذا بظهير دستورى واضح. وأشار الفقية الدستور، الدكتور صلاح فوزى، أن الفصل التشريعى هى مدة المجلس، وتبلغ 5 سنوات، ومن المقرر انتهاء الفصل التشريعى بعد خمسة أيام. وأشار الفقية الدستور، الدكتور صلاح فوزى، إلى إنه تم إجراء انتخابات لمجلس النواب،وأخرى للشيوخ، وتم إدخال تعديل على هذا الدستور، وتلك هى استحقاقات دستورية، وهناك استحقاقات أخرى، مثل انتخابات المجالس المحلية التى تقوم على إدارة المحليات فى المدن والقرى، ولا يمكن إجراء انتخاباتها، فى ظل القانون النافذ حاليًا، الذى لابد أن يعدل.

هذا ويحرص موقع دوت الخليج، الذى يترأسه الكاتب الصحفى عمرو الديب، على استضافة أبرز الأسماء الذى تعمل فى السياسة والبرلمان، والمتخصيين فى كل المجالات، وخبراء القانون الدستورى والقانوى، للتوعية وتقديم مختلف الآراء والأفكار المتعلقة بالمشهد البرلماني والسياسى، والذى يشهد دومًا تطورات سريعة.