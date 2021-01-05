صلاح فوزى خلال ندوة دوت الخليج: كنت أرى عدم الحاجة لمجلس الشيوخ.. ولكن تغيرت رؤيتى

قال المستشار محمد المنشاوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، وعضو لجنة العشرة لتعديل الدستور، إنه كان هناك شبه إجماع من لجنة العشرة لتعديل الدستور، على إلغاء مجلس الشيوخ، أو الشورى بمسماه السابق، ولتلك المطالبات أسباب محددة.

محمد المنشاوى: أتمنى أن يقدم مجلس الشيوخ دوره

وتابع المستشار محمد المنشاوى، خلال ندوة دوت الخليج، نأمل أن يقدم مجلس الشيوخ المردود المقبول، وهو ينتظر انعقاد مجلس النواب حتى يستكمل الشيوخ مهامة، وذلك بعد أن تم إعلان اللائحة الداخلية بمجلس الشيوخ.

بينما أكد الدكتور صلاح فوزى، أنه كان يرى خلال وجوده فى لجنة العشرة لتعدل الدستور، أنه لا حاجة لوجود مجلس الشيوخ، ولكن حاليًا نحن فى حاجة له، وذلك لتوسيع رقعة التمثيل الشعبى، ولكن الرؤى تتغير وفقًا للتاريخ.

وتابع الفقية الدستورى، الدكتور صلاح فوزى، مجلس النواب قدم عددًا من التشريعات المميزة، لكنه كان يوجد به عددًت من النواب الجديد، وأيضًا أعضاء من الشباب، وكانوا فى بداية العمل التشريعى،هذا بالإضافة إلى أنه لم يكن يوجد حزب يسند المنصة، مثلما كان فى الحزب الوطنى، وهذا أثر بشكل نسبي على السياق التشريعى.

وأضاف الفقية الدستورى، الدكتور صلاح فوزى، البرلمان الأوربى لا يوجد به نص لعقد اجتماعات أون لاين، لكن بعد تفشى كورونا، تم عقد الاجتماعات أون لاين، وإقرار ذلك بشكل رسمى حرصًا على صحة النواب، ونظرًا لكوننا فى ظرف استثنائى، يلزم التعامل وفقًا للحدث.

وتابع الفقية الدستورى الدكتور صلاح فوزى، أتمنى أن يقر المجلس المقبل، عقد الاجتماع أون لاين، وفقًا للتطورات الحديثة فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد، خاصة أن العالم كله يستخدم بشكل رئيس الاعتماد على التكنولوجيا، ومن الضرورى أن يسعى المجلس المقبل، على أن ينظر فى هذا الموضع، خاصة وأن الإعلام الإلكترونى والصحافة الإلكترونية هى المتبعة فى الوقت الحالى، ولابد من التعامل وفقًا لتلك الظروف الطارئة، التى تستدعى هذا الأمر، وهذا يحتاج إلى تدريب كامل، وأجهزة حديثة.

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