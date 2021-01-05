الصين: نعمل على التوسع في إنتاج لقاحات فيروس كورونا

لقاح فيروس كورونا- ارشيفية
أكدت الصين، أنها تعمل على تسهيل تعاون الشركات في السلاسل الصناعية، لتصنيع اللقاحات المضادة لمرض فيروس كورونا المستجد، وتوسيع قدرة الإنتاج لضمان توفير هذه اللقاحات بشكل سريع.
لقاح فيروس كورونا
فيما أعلنت مجموعة بيوتك الوطنية الصينية التابعة لشركة سينوفارم، عن خطط لإنتاج مليار جرعة من اللقاحات المعطلة هذا العام.
وأشارت الصين، إلى أنه مع بدء 18 شركة صينية في تعزيز قدراتها الإنتاجية للقاحات فيروس كورونا، فإن تحسين القدرة الصناعية للقاحات المعطلة سيسمح للصين بتلبية طلبها الضخم من التطعيمات.
الجدير بالذكر، أن الصين هي أول الدول التي ظهرت فيها فيروس كورونا وخاصة في مدينة ووهان، التي شهدت على أول حالة إصابة، ومن ثم بدأ الفيروس في إنتشاره بسرعة كبيرة ليصل إلى دول العالم وتبدأ رحلة البحث عن لقاح ضد فيروس كورونا.
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