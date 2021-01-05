محمد الشناوى خلال ندوة دوت الخليج: المعزول مرسى طالب عدم بث اليمين الدستورى

قال المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، إن الحكومة تعدت الواقع والمرض، وتم إجراء الانتخابات فى أوقاتها المحددة، مع الالتزام بالإجراءات الصحية اللازمة، وتم انتخابات مجلس النواب والشيوخ.

نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق: أتمنى أن يكون مجلس النواب والشيوخ ركيزة لإصدار تشريعات مميزة

وتابع، المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، أتمنى أن مجلسى النواب والشيوخ، أن يكونوا ركيزة لإصدار تشريعات متميزة، تأتى فى إطار صحيح القانون، وأن تكون تشريعات منضبطة، وأنا على ثقة من خروج التشريع المصرى على أحسن ما يرام، خاصة فى ظل وجود عددًا من الخبراء القانونين والدستوريين المميزين.

المستشار محمد المنشاوى: المعزول مرسى رفض تأدية اليمين أمام القنوات

وسرد نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، المستشار محمد الشناوى، عددًا من الأحداث التى مرت بها مصر، فى ظل ظروف بالغة الصعوبة، خلال عام 2013، وحصار المحكمة الدستورية العليا، والتهديدات التى كانوا يتعرضون لها خلال تلك الفترة.

وأضاف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار محمد الشناوى، الرئيس المعزول محمد مرسى حاول أن يؤدى اليمين الدستورى، أمام المحكمة الدستورية العليا، بشرط عدم بث اليمين أمام قنوات الإعلام، وهو ما رفضناه بشدة، لأنه مخالف للتقاليد والقواعد المتعارف عليها.

وتابع خلال حديثه فى ندوة دوت الخليج، أن الرئيس المعزول، محمد مرسى، قد طلب أن يصلي صلاة الظهر، ولكننا أكتشفنا أنه أرد التواصل مع مكتب الإرشاد لأخذ الإذن بشأن تأدية اليمين أمام القنوات التليفزيونية، ووافق مكتب الإرشاد، ولكنه أشترط أن يؤدى اليمين مرة أخرى أمام حشوده.

وأشار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار محمد الشناوى، إلى أن فترة الإخوان كانت فترة بغيضة وقاتمة من تاريخ مصر الناصع.

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