دينا الشربيني وعمرو دياب على مائدة رانيا يوسف.. وتعلق: "انا مقبلش الزواج العرفي"

علقت الفنانة رانيا يوسف على زواج الفنانة دينا الشربيني من الهضبة عمرو دياب عرفيًا كما يتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

رانيا يوسف تعلق على زواج دينا الشربيني

ردت الفنانة رانيا يوسف على سؤال المذيع نزار الفارس حول زواج دينا الشربيني وعمرو دياب، قائلة: "والله العظيم ما اعرف ولا بدخل"، وحينما سألها عن توقعها السبب وراء زواج النجوم عرفي، قالت: "اكيد عنده ظروفه ومش لازم الظروف دي تترجم لمادية ممكن ظروف اجتماعية ممكن يتحطوا فيها".

وتابعت رانيا حديثها، خلال الحوار المثير للجدل مع المذبع نزار الفارس، قائلة: "انا مقدرش اعمل كدة مقبلهاش انا حرة.. وحتى ولو بحبه".

زواج عمرو دياب ودينا الشربيني

انتشرت العديد من الأنباء خلال الفترة الماضية حول إنفصال الثنائي دينا الشربيني وعمرو دياب، إلا أنهما لن يعلقان على القصة التي أصبحت تريند لفترة طويلة ولكن دائمًا ما يكون ردهم على تلك الأنباء الصمت، كما فعلان أثناء أنباء زواجهما.

بدأت العديد من الأقاويل تنتشر حول زواج الثنائي عرفي، وانتقد الجمهور ما بدر منهم وظهورهما سويًا في جميع الأماكن وزواجهما بتلك الطريقة دون الإعلان.

تصريحات رانيا يوسف المثيرة للجدل

أثارت الفنانة رانيا يوسف حالة واسعة من الجدل خلال الأيام الماضية بسبب تصريحاتها مع المذيع العراقي نزار الفارس التي أصبت جمهورها بغضب عارم، وخاصة بسبب تصريحاتها عن الحجاب وتأكيدها أنه ليس فرض وإنما هو حرية شخصية فقط، فضلًا عن حديثها المستمر عن مفاتنها.

عادت رانيا يوسف لتبرر موقفها بعدما ثار ضدها العديد من الجمهور، مؤكدة أنها حاولت الرد على المذيع ومجارته كي لا تحدث مشاكل بين البلدين، إلا أن الحوار طوع بشكل يرضي المذيع، وحينما اعترضت على بعض مشاهد الحلقة أكد لها أن الجمهور سيتفهم ردها بعد مشاهدة الحلقة بشكل كامل.