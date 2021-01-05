محمد الشناوى خلال ندوة دوت الخليج: أحد أعضاء لجنة العشرة طالب فصل النوبة عن مصر

كشف المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، عن المرة الوحيدة التى خرج فيها عن دبلوماسيته المعتادة، وذلك عندما طالب نقيب الأطباء الذى كان يمنتى لجماعة الإخوان الإرهابية، بالحد من صلاحيات المحكمة الدستورية العليا، واتهمها بأنها مسيسة، ما دفعنى إلى الرد عليه بشدة، حتى أن السيد عمرو موسى سعى إلى تهدئتى.

محمد المنشاوى: أحد أعضاء لجنة العشرة طالب فصل النوبة عن مصر

وتابع نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار محمد الشناوى، خلال حديثه فى ندوة دوت الخليج، طالب أحد أعضاء لجنة الخمسين فصل النوبة عن مصر، وهذا أمر أثار غضبى بشدة أيضًا، ورددت عليه بعنف.

من جانبه حدد الفقية الدستورى والقانونى، الدكتور صلاح فوزى، أبرز الضوابط اللازمة لتعيين أعضاء فى مجلس النواب، أبرزها عدم خسارته فى الانتخابات البرلمانية ذاتها، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى ينتمى إليه الرئيس.

صلاح فوزى: الدكتور على عبد العال حسن المعشر

وتحدث الفقة الدستورى والقانونى، الدكتور صلاح فوزى، عن علاقته بالدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ورئيس الجمهورية الأسبق، المستشار عادلى منصور، وأكد على أن رئيس مجلس النواب، كان رجلًا حسن المعشر، وفى كل جلساته كنا نتطرق دائمًا إلى الحديث عن الصحافة والسياسة والأدب.

وأشار أيضًا الفقية الدستورى والقانونى إلى أنه من خلال جلساته المحدودة مع المستشار عادلى منصور، استشعر دماثة خلقه، وامتلاكه مخزون كبير من الثقافة والمعرفة.

صلاح فوزى: لا أفضل الإفراط فى التصفيق فى مجلس النواب

وعلق أيضًا الفقية الدستورى، على مسألة التصفيق داخل مجلس النواب، مشيرًا إلى إنه يحدث كنوعًا من الاستحسان، مثل التصفيق عند حضور الرئيس أو حديثه، أو حضور أحد زعماء الدول العربية، أو كنوع من التأييد.

وأضاف خلال حديثه فى ندوة دوت الخليج، التصفيق وسيلة من وسائل التعبير، لكنى أفضل عدم الإفراط فيه.

وتابع الفقية الدستورى صلاح فوزى، أرى إنه ليس الضرورى الالتزام بالزي الموحد، لكنه لابد من عد تجاوز الحدود التقليدية المعروفة مثل ارتدءا شورت مثلًا لأنه هذا سيكون مخل بالقواعد البرلمانية المتعارف عليها.

ويستضيف موقع دوت الخليج، قامتان وخبيران فى القانون الدستورى والقانونى، وهما الدكتور صلاح فوزى، والمستشار محمد المنشاوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق.