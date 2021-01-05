أمير الكويت يوجه تحية خاصة لجمهورية مصر العربية في القمة الخليجية

وجه الشيخ نواف الأحمد الصباح، أمير الكويت، الشكر لجمهورية مصر العربية وحكومتها لدورها الداعم والبارز في حل قضايا المنطقة وإصرارها على استقرارها.

وأكد امير الكويت، خلال كلمته الافتتاحية بالقمة الخليجية الــ 41 "قمة العلا" ، اليوم الثلاثاء، أن البرنامج النووي الإيراني يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأشار، إلى أن "اتفاق التضامن" يحرص على وحدة دول الخليج سويًا، حيث يعتبر تماسكًا بوحدة الأمة العربية.

الجدير بالذكر، أن القمة الخليجية الـ41 في منطقة العلا السياحية السعودية، نظمت اليوم بحضور زعماء الخليج بعد سنوات من القطيعة، وذلك بمشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري.