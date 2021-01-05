انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن التخلص من النفايات الطبية الخاصة بمستشفيات العزل بطرق عشوائية غير آمنة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للتخلص من النفايات الطبية الخاصة بمستشفيات العزل بطرق عشوائية غير آمنة.

أوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم الالتزام بكافة إجراءات مكافحة العدوى المتبعة، والتخلص الآمن من النفايات الطبية طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية والبروتوكول المتبع للوزارة سواء فيما يتعلق بنفايات حالات كورونا أو غيرها، مع إجراء عمليات التفتيش والمتابعة الدقيقة لضمان الالتزام بهذه الإجراءات، وكذلك توعية المتعاملين مع تلك النفايات بأهمية استخدام مهمات الوقاية، وأدوات التطهير.