وزير الخارجية يوقع على بيان العلا لمواجهة التحديات العربية المشتركة

وقع سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم ٥ يناير، على "بيان العلا" الخاص بالمصالحة العربية، قبل مغادرته المملكة العربية السعودية.

يأتي هذا في إطار الحرص المصري الدائم على التضامُن بين دول الرباعي العربي وتوجههم نحو تكاتُف الصف وإزالة أية شوائب بين الدول العربية الشقيقة، ومن أجل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة.

دأبت مصر بشكل دائم على التكاتف، مع حتمية البناء على هذه الخطوة الهامة من أجل تعزيز مسيرة العمل العربي ودعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة انطلاقًا من علاقات قائمة على حُسن النوايا وعدم التدخُل في الشئون الداخلية للدول العربية.