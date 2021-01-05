مينا مسعود يستعد لتجربة مصرية جديدة بعد نجاحه عالميًا "تفاصيل"

مينا مسعود النجم العالمي الكندي، صاحب الأصول المصرية، تصدر محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك فور وصوله مطار القاهرة الذي امتلئت صالته بجمهور مينا مسعود الذي حرص على إستقباله وإلتقاط الصور التذكارية معه.

وصل النجم مينا مسعود، إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء،إستعدادًا لتصوير أول أفلامه باللهجة المصرية والذي يحمل اسم "في عز الضهر".

وأكد جورج شحاتة، مدير أعمال مينا في مصر، أن زيارته إلى مصر تستهدف وضع اللمسات الأخيرة الخاصة بالفيلم، وبدء التصوير.

فيلم مينا مسعود الجديد

تدور أحداث فيلم في عز الضهر حول عصابة دولية تنفذ عدة جرائم، لكن الأحداث تتغير حين يقع زعيم العصابة والذي يجسده مينا مسعود، في حب إحدى ‏الفتيات.‏

يشارك في بطولة فيلم في عز الضهر كلًا من الفنان محمود حجازي، محمد علي رزق ومحمد ‏عز، ومن المنتظر أن ينضم إليهم مجموعة أخرى من الممثلين، وهو من تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.

استطاع مينا إبهار العديد من المواطنين حول العالم، وكذلك في الوطن العربي، من خلال دوره في فيلم Aladdin، الذي حقق نجاحًا ساحقًا في جميع السينمات.