دينا هلالى بعد إصابتها بكورونا: اكتسبت العديد من الدروس والعبر

تحدثت النائبة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، عن تجربتها مع الإصابة بفيروس كورونا وخضوعها للعزل، مع بروتوكول علاج وزارة الصحة المتبع، وحتى تماثلها للشفاء من الفيروس اللعين.

دينا هلالى تشارك تجربتها المؤلمة مع المواطنين

وقالت النائبة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، إن فى العزل عبر ودروس كان الجانب الإيجابي فى المرض، ولخصتها النائبة فى 6 نقاط؛ لكي تشارك المواطنين التجربة، وكيفية التغلب على الفيروس والمعايشة لفترة العزل.

ووجهت النائبة دينا هلالي، رسائل للمواطنين عن التوعية ووجوب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والوقائية لتجنب الاصابة بفيروس كورونا، داعية المواطنين بتوخي الحذر للحفاظ على سلامة الأسرة، فكلنا مسؤلين عن حياتنا.

دينا هلالى تكشف عن الجزء الإيجابى فى المرض

وكتبت النائبة دينا هلالى، على صفحتها الرسمية فى موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تجربتها مع المرض فى نقاط بدأتها، فى العزل عبر ودروس لابد من ذكرها، وهذا هو بالنسبة لي كان الجانب الإيجابي فى المرض، كما علمت قيمة وقدر نعم ربنا وأنا بشم وأتنفس واتذوق براحتي.

وأضافت دينا هلالى، عضو مجلس الشيوخ باللغة العامية:" عرفت من خلال التجربة التى مررت بها قد ايه الحياة، دي رحلة طويلة جوا قطر كبير واحنا فيها نازلين نازلين، بس الفكرة في أختيارنا يانركب قطر يريحنا يا نشقي باختيارنا الغلط لحد ماننزل منه، اكتشفت عبادة جميله قوي وهي التأمل في كل النعم اللي احنا متألفين عليها ومش متخيليبن اننا ممكن في لحظة نفقدها، عرفت مين اللي يتقال عليهم أخوات ومين أصدقاء ومين ضهر وسند، والمفاجأة اللي بجد مش بس في الناس القريبين مني لا في الناس اللي مكنش بيني وبينهم تواصل قوي واتفاجأت بمحبتهم الكبيره قد ايه المحن بتكشف عن الوجوه والنفوس الحقيقة وقادرة تغير في قلوبنا كتير.

وتابعت عضو مجلس الشيوخ خلال حديثها:" الجميل في الموضوع أن الدعم النفسي هو أساس مجال عملي ودايما بتكلم مع المرضي عن أهميته في تخطي أي محنة أو مرض، ولأول مره مش أنا اللي أمارسه مع مريض وحبايبي وزمايلي هما اللي يعملوا معايا وببراعة أفضل كمان مني حقيقي بنتعافي بأمر ربنا ومحبة ودعم المخلصين.

وكانت النائبة النشيطة دينا هلالى قد تعرضت للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مما أدى إلى خضوعها لإجراءات العزل المنزلى.