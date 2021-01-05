عمرو دياب يصل إلى العالمية بالألبوم الجديد "يا انا يا لا"

أكدت الصفحة الرسمية للهضبة عمرو دياب، تصدر ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "ياأنا يالاء"، ليصل إلى العالمية ويحتل المركز الأول عبر تطبيق الموسيقى العالمي "آيتيونز".

احتل الألبوم المركز الاول في عدد من الدول العربية "الاردن، قطر، السعودية، الإمارات"، بعد مايقرب من اسبوع من طرحه بالكامل على عدد من المنصات الموسيقية الشهيرة.

البوم عمرو دياب الجديد

ضم الألبوم 12 أغنية "يا أنا يا لاء"، ومحسود (مقسوم)،شكرًا، عايز أعمل زيك"، "طبل"، "بتهزر"، "فاكرني ياحب"، و"وانا معاك" و"يادلعوا"، و"من العشم"، و"محسود (لاتينو)، الجو جميل".

ويأتي أسماء صناع الألبوم كالتالى: ومن شعراء تامر حسين، وبهاء الدين محمد، وتركي آل الشيخ، ومحمد القاياتي، وخالد تاج الدين، وأيمن بهجت قمر، والملحنين خالد عز، ومحمد يحيي، وإسلام زكي، والموزعين عادل حقى.



بدأ دياب بطرح أغنيتين ابتداءً من منتصف ديسمبر من العام الماضي، في اليوم على مدار أسبوعين، حتى اختتم إصداراته بأغنية شكرًا"، التي تصدرت محركات البحث المختلفة، وموقع التدوينات القصير "يتويتر"، فور صدورها.

وعلى جانب آخر، استهل الكاتب الكبير ابراهيم عيسى التحضيرات الخاصة بكتابة مسلسل الهضبة عمرو دياب، والذي سيعرض على منصة Netflix وفقًا لما أعلنته المنصة منذ عدة أشهر.

الجدير بالذكر، أن الهضبة عمرو دياب يستعد لإقامة حفل مميز يوم الجمعة الموافق 22 يناير، في استاد دبي في المنطقة الرياضية هناك، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق.