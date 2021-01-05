صور.. وزير التعليم العالى: أشرف صبحى صاحب فضل فى الاتحاد الرياضى للجامعات

جدة - نرمين السيد - حضر الاجتماع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، والدكتور صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد، والدكتور هشام الجيوشى سكرتير عام الاتحاد، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

فى بداية الاجتماع، رحب الدكتور خالد عبدالغفار، بالدكتور أشرف صبحى، واصفا إياه بالشريك الأساسى وصاحب فضل فى الاتحاد الرياضى للجامعات، مثمنا على مجهوده الكبير على مستوى الرياضة فى مصر، ودعمه لأنشطة الاتحاد الرياضى للجامعات، متمنيا له كل التوفيق فى تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال المزمع عقدها بمصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجارى، مؤكدا على تقديم جميع إمكانيات الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات خلال فترة تنظيم البطولة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى، استعداد وزارة الشباب والرياضة لتسخير إمكانياتها لدعم أنشطة الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات والأنشطة الرياضية بالجامعات المصرية، مشيرًا إلى أهمية إعداد الطلاب رياضيا وثقافيا، وتحفيزهم للمشاركة بالأنشطة الرياضية لما لها من دور إيجابى فى تأهيلهم.

كما رحب الدكتور خالد عبدالغفار، بالدكتور حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، لانضمامه لمجلس إدارة الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، مطالبا مسؤولى الاتحاد بالتواصل مع الدكتور الغر، وتوطيد علاقات التعاون مع الجامعات الخاصة والأهلية، بهدف مشاركتها فى أنشطة الاتحاد الرياضى للجامعات، والاستفادة من إمكانيات الجامعات الخاصة فى دعم أنشطة الاتحاد.

ووجه الدكتور صبحى حسانين، الشكر باسم الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات للدكتور خالد عبدالغفار، على دعمه للاتحاد، مؤكدا على أهمية ممارسة الرياضة لرفع كفاءة الجهاز المناعى ومساعدة أجهزة الجسم على مقاومة الأمراض، خصوصًا فى ظل انتشار فيروس كورونا.

وخلال المجلس استعرض الدكتور هشام الجيوشى، تقريرا حول النشاط الرياضى بالجامعات خلال الفترة من 5 نوفمبر إلى 26 ديسمبر 2020، مشيرًا إلى تنظيم 13 بطولة للجامعات، وبطولة للمبعوثين بمعهد إعداد القادة، فضلا عن المشاركة فى بطولة إفريقية، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب والطالبات المشاركين بعدد من الألعاب بالبطولات ال 13 بلغ 1575 طالبا وطالبة بمشاركة متميزة من الطلاب والطالبات ذوى القدرات الخاصة، وذلك من 46 جامعة بالإضافة لفريق وزارة التعليم العالى.