جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد أبوزيد، الطبيب المعالج لحالة الطفل محمد المتعافى من فيروس كورونا، إن غرفة عمليات الأزمات بمديرية الصحة بالأقصر أبلغتهم يوم 27 ديسمبر بإيجابية عينة الطفل، وتم التنسيق لنقل الطفل إلى مستشفى العديسات للعزل.





وأضاف أبوزيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" عبر فضائية dmc، مساء الثلاثاء، أن والدة الطفل رافقته خلال رحلة العلاج، وبمجرد وصوله تم استقباله وتطبيق البروتوكول العلاجى الموضوع من قبل وزارة الصحة. وأوضح أن الطفل كان يعانى من التهاب رئوى وارتفاع فى درجة الحرارة وكحة مستمرة، لافتًا إلى أنه تم عمل أشعة مقطعية ومسحة التى أظهرت إصابته بكورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. شفاء أول طفل مصاب بـ كورونا بعد 10 أيام من العزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.