بالتزامن مع احتفالات الطائفة.. المجلات الإنجيلية تحتفى بميلاد المسيح

جدة - نرمين السيد - تقيم الطائفة الإنجيلية فى مصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكى، مساء اليوم الثلاثاء، الاحتفال الرسمى لعيد الميلاد المجيد، بحضور مندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأعضاء المجلس الإنجيلى العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر.





ويشارك فى الصلاة رعاة كنيسة قصر الدوبارة، بدونِ حضور شعبى، نظرًا للظروفِ الحالية التى تعانى منها البلاد من تحديات انتشار فيروس كورونا.

وتواكبًا مع الاحتفالات، أصدرت المجلات الإنجيلية عددًا خاصًا عن ميلاد المسيح، إذ صدر العدد الخاص من مجلة "أغصان الكرمة" عن التجسد، وشارك فيه القس عيد صلاح بمقال بعنوان "قضايا ميلادية"، ومينا عبدالملك بمقال "لماذا تجسد الكلمة".

كما شارك فى العدد الدكتور سامح حنا بمقال عن "التجسد والترجمة"، والذى جاء فيه "كائن من كوكب آخر فى مَجرَتنا دفعه شغفه بدراسة الأديان وتطورها عبر الزمن إلى زيارة كوكبنا.. من بين أديان الأرض اختار هذا الكائن المسيحية نموذجًا، ربما بسبب تاريخها الطويل الذى يرجع إلى ما قبل ألفى عام أو ربما بسبب انتشارها النسبى بالمقارنة مع غيرها.. شغف هذا الكائن الغريب بالبحث فى الأديان المقارنة جعله يتغاضى عن مشقة السفر عدة مرات فى رحلاتٍ مكوكية إلى الأرض، مع ما يحمله ذلك من مخاطر التعامل مع بنى البشر، بعد أن تعرف على طرفٍ من تاريخهم، ورغم تحذيرات أساتذته فى كوكبة من شراسة الإنسان فى تعامله مع المختلفين عنه".

وقال الدكتور حنا: "من حسن حظ هذا الكائن أن الله حباه مع بَنى جنسه فى هذا الكوكب بأعمارٍ طويلة تمتد إلى آلاف السنين، وهو ما مَكَّنه من متابعة عَيِّنة بحثه (المسيحية) وزيارة الأرض فى لحظات تاريخية مختلفة تبدأ من ثلاثينيات القرن الميلادى الأول فى أورشليم وحتى نهايات القرن العشرين فى أماكن انتشار جديدة للمسيحية فى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية".

السؤال الذى حَرَّك هذا المشروع البحثى: "هل لعنصرى الزمن والثقافة دورٌ فى نشأة المسيحية وتطورها وبقاءها رغم التحديات المتنوعة؟ يبدو السؤال بسيطًا فى ظاهره، لكن بصيرة الكائن الفضائى مكنته من رؤية مجموعة الأسئلة المتشابكة التى يخفيها السؤال: كيف نشأت المسيحية وتطورت؟ كيف عبرت حواجز الزمن، وواكبت كل عصر دون أن تهادنه؟ كيف عبرت المسيحية حواجز الثقافات، واستطاعت أن تجد لنفسها سكنًا فى كل ثقافة بنفس القدر الذى صارت هى فيه مسكَنًا لكل ثقافة دخلتها؟ كيف نجح النص الأساسى للمسيحية – الكتاب المقدس – فى أن يصالح معانى وصور ومجازات نابعة من ثقافات الشرق الأدنى والعصر المسيحى الأول على أبجديات ومفردات وتراكيب لغات البشر المتعددة؟".

والسؤال الأهم: "لماذا بقيت المسيحية حتى الآن رغم تحديات التاريخ والجغرافيا، الزمان والمكان، الثقافة والسياسة، العِلم والخُرافة؟ سافر الفضائى عبر التاريخ والجغرافيا يلاحظ موضوع بحثه، ويراجع ملاحظاته على خلفية أسئلته، محاولًا تحديد الثابت والمتحول فى المسيحية، ما ظل باقيًا جامعًا لكل الجماعات المسيحية ومشتركًا فيما بينها، وما اختلفت كلٌ منها فيه عن غيرها".

كما صدر عدد مجلة الهدى الإنجيلية فى ثوب جديد وتضمن مقالات ميلاد المسيح تاريخيا ونبويا ولاهوتيا ورحلة المجوس تكشف وتعلن، وتسبحة زكريا الشيخ.