مطرانية سمالوط للأرثوذكس تعلن التشغيل التجريبى لفندق العائلة المقدسة

جدة - نرمين السيد - وقالت المطرانية فى بيان لها، اليوم الثلاثاء: "يمكنكم قضاء وقتا سعيدا متمتعين بما فيه من خدمات فندقية عالية المستوى، ولا سيما ما يتميز به المكان من موقع فريد حيث يطل من أعلى الجبل على نهر النيل العظيم وما يحيط به من وادى أخضر بديع الجمال".

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