سيارات إغاثة على الطرق وقت الشبورة.. الداخلية: نناشد المواطنين توخي الحذر

تواصل وزارة الداحلية جهودها في تأمين مرتادى الطرق في أثناء انتشار الشبورة المائية، التي تغطي معظم الطرق من المساء حتى الصباح، يتعذر معها على قائدي المركبات الرؤية الواضحة في أثناء القيادة ما يشكل خطر عليهم.
الإدارة العامة للمرور اتخذت كافة الإجراءات وتكثيف الخدمات المرورية اللازمة تزامنًا مع ما تشهده الفترة الحالية من تكون الشبورة المائية الكثيفة على معظم الطرق والمحاور الرئيسية والسريعة، خاصة خلال الساعات الأولى من صباح باكر والتى تتسبب في انعدام الرؤية، وذلك حرصا على سلامة قائدى السيارات.
وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور واتباع الإرشادات المروية حفاظًا على سلامتهم، وعدم استخدام الطرق السريعة خلال فترة الشبورة إلا للضرورة القصوى.
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