3 قنوات تنقل قداس عيد الميلاد المجيد على الهواء

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية أن قداس عيد الميلاد المجيد لعام 2021 سيتم نقله على الهواء مباشرة يوم الاربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء من دير الأنبا بيشوي.

وأوضحت الشركة، ان قنوات اكسترا نيوز وأون والقناة الاولي ستكون القنوات الناقلة لقداس ليلة العيد.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق 7 يناير 2021 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الخميس المقبل، 7 يناير 2021، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وفى بيان اليوم الاثنين، وجه الوزير خالص التهانى للإخوة المسيحيين بهذه المناسبة.

وأكد الوزير، أن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.

وأصدرت وزارة القوى العاملة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة من خلال مكاتب العمل التابعة لها بالمنشآت والشركات.