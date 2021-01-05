نور تسترجع ذكريات شبابها.. شاهد

استرجعت الفنانة اللبنانية نور ذكريات شبابها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت نور مجموعة من الصور لها وعلقت عليها قائلة "ذكريات من هاتفي القديم".

وشاركت نور مؤخرا في بطولة مسلسل "جمال الحريم" مسلسل عن الجن والدجل والشعوذة مأخوذ من قصص حقيقية إنتاج تامر مرسي - حسام شوقي، إخراج: منال الصيفي، تأليف: سوسن عامر".

جمال الحريم" بطولة كل من دنيا فؤاد، خالد سليم، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، وهو من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج سينرجي.

يذكر أن آخر أعمال دينا فؤاد فى الدراما كان مسلسل "الاختيار" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، مع أمير كرارة، أحمد العوضي.