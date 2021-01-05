الفلاح لا يخسر.. الزراعيين تكشف حقيقة انخفاض أسعار المنتجات الزراعية

أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ، أن أسعار المنتجات الزراعية مستقرة منذ عامين أو ٣ أعوام ، بسبب إتاحة السلع أمام الجمهور ، ولأن الإنتاج وفير فيزيد المعروض ويقل الطلب .

ونفي "خليفة" خلال تصريحات لـ " دوت الخليج " انخفاض أسعار المنتجات الزراعية ، مشيرا إلي أنه لايوجد مزارع يخسر، لأنه إن كان يخسر فهذا يعنى أنه سيتوقف عن الزراعة ، مؤكدا أن الدولة تهمها مصلحة المواطن والمزارع معا .

ونوه " نقيب الزراعيين " بأن جائحة كورونا لم تؤثر على التصدير ، حيث تم تصدير 5.5 مليون طن خلال العام الحالى ، وهو نفس الرقم عام 2019 ، مشيدا بدور الحجر الزراعى بوزارة الزراعة فى استكمال عمليات التصدير .