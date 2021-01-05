الفلاح لا يخسر.. الزراعيين تكشف حقيقة انخفاض أسعار المنتجات الزراعية

أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ، أن أسعار المنتجات الزراعية مستقرة منذ عامين أو ٣ أعوام ، بسبب إتاحة السلع أمام الجمهور ، ولأن الإنتاج وفير فيزيد المعروض ويقل الطلب .
ونفي "خليفة" خلال تصريحات لـ " دوت الخليج " انخفاض أسعار المنتجات الزراعية ، مشيرا إلي أنه لايوجد مزارع يخسر، لأنه إن كان يخسر فهذا يعنى أنه سيتوقف عن الزراعة ، مؤكدا أن الدولة تهمها مصلحة المواطن والمزارع معا .
ونوه " نقيب الزراعيين " بأن جائحة كورونا لم تؤثر على التصدير ، حيث تم تصدير 5.5 مليون طن خلال العام الحالى ، وهو نفس الرقم عام 2019 ، مشيدا بدور الحجر الزراعى بوزارة الزراعة فى استكمال عمليات التصدير .
يذكر ان وصل سعر الكيلو من الطماطم وصل إلى 2.5 جنيه للكيلو، والبطاطس 2 جنيه، والبصل إلى 5.5، والكوسة 4 جنيهات، والجزر بدون عروش 2.5 جنيه، أما الفاصوليا فسجلت 4 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.
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ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 3.5 جنيه للكيلو، والرومي 3.5 جنيه للكيلو الواحد، والأبيض 3 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 4 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 4 جنيهات، والألوان بـ 17 جنيهًا للكيلو الواحد، بالإضافة إلى الملوخية بـ 4 جنيهات.
وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب بــ 4 جنيهات، والبلدي بـ 3.5 جنيه، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها لـ 6 جنيهات، والثوم بـ27 جنيهًا، والسبانج بـ 5 جنيهات، والقلقاس بـ 5 جنيهات.
وعلى صعيد الفاكهة، وصل سعر كيلو البرتقال البلدي والسكري إلى 4 جنيهات، وأبو سرة بـ 5 جنيهات، والليمون البلدي بـ 10 جنيهات، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها.
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