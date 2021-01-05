أنقذ الركاب ووصل في موعده.. تكريم سائق قطار استكمل رحلته رغم إصابته بجرح خطير في وجهه

استقبل المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة، اليوم الثلاثاء، السائق عبد الصبور هاشم محمد، قائد قطار سوهاج، لتكريمه نظير أداء عمله على الوجه الأمثل، رغم إصابته أثناء إحدى رحلاته.

وأثنى المهندس أشرف رسلان، على ما قام به قائد القطار، بإخلاصٍ شديد، وتفانٍ في العمل، وتحمل للمسئولية منقطع النظير كان نتاجه إنقاذ أرواح ركاب وعدم تعطيل مصالحهم على أقل تقدير.

وتتلخص وقائع الحادث الذي تعرض له قائد القطار، فى أنه أثناء قيادته للقطار رقم 935 الأقصر/ سوهاج، تعرض الزجاج الأمامي للجرار لرشق بالحجارة من مجهولين، الأمر الذي تسبب في تهشم للزجاج وإصابات بالغة أعلى العين اليمنى لقائد القطار، أدت لخياطة 8 غرز في جبهته، ورغم حدوثها أثناء مسير القطار، إلا أن السائق أكمل رحلته، بكامل تركيز ويقظة تامة، متحملًا مسئولية إيصال مستقلي القطار بسلامة وأمان في الميعاد المقرر للوصول.

وتُعد ظاهرة رشق القطارات بالحجارة، واحدة من السلوكيات الخاطئة والمنتشرة على خطوط السكك الحديدية، والتي تؤدي لإصابات لعاملين وركاب، وإتلاف لممتلكات عامة، وتعطيل في بعض الأحيان لحركة مسير القطارات، الأمر الذي استدعى مؤخرًا قيام الهيئة بإطلاق حملة سلوكنا مسئوليتنا لمواجهة تلك الظاهرة وظواهر سلبية أخرى من شأنها التأثير بالسلب على الخدمة المقدمة والتي تعمل الهيئة دائمًا على تحسينها وتطويرها.

وتطرق رئيس الهيئة أثناء التكريم، إلى أهمية العنصر البشري الذي هو عماد الهيئة وأساس أي تطوير تشهده المنظومة، داعيًا الجميع للاقتداء بمثل تلك النماذج مع التأكيد على الارتقاء بالجانب المعرفي لدى العامل بالتوازي مع الجانب السلوكي، وهو ما يمكن تجسيده في حالة السيد المُكرم والذي حضر اليوم لتكريمه فور انتهائه من حضور دورة تدريبية لتدريب السائقين بمعهد تدريب فرز القاهرة.

وسلم المهندس أشرف رسلان شهادة تقدير لقائد القطار، متمنيًا له دوام التوفيق في عمله وداعيًا الجميع لاتخاذ مثل هذه النماذج دليل في سبيل الوصول بالمرفق لما ننشده جميعًا.