نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشييع جثمان الراحل سيد عبد الغني.. ونقيب المحامين يتقدم المشيعين (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شيعت جنازة الراحل سيد عبد الغني، أمين صندوق نقابة المحامين، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، ورئيس الحزب الناصري، عصر اليوم الثلاثاء، من مسجد السيدة نفيسة.

وتقدم المشيعين رجائى عطية نقيب المحامين، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وأسرة وأصدقاء وتلامذة الراحل.