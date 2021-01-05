انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد صرف راتب شهر يناير 2021 لجميع الموظفين في مصر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يترقب الموظفين في جمهورية مصر العربية موعد صرف راتب شهر يناير 2021، لوضع الخطة اللازمة للصرف على احتياجات الأسرة والأفراد، ولا سيما بعد أن وضعت وزارة المالية جدول يقسم الوزارات والهيئات إلى ثلاث مجموعات يتم صرف الرواتب لهم على ثلاث أيام متتالية، وباقي الايام للمتخلفين عن الصرف عن موعدهم، وذلك لمنع التكدس أمام فروع الصرف البنوك أو ماكينات الصرف الآلي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تشهد مصر حاليًا الموجة الثانية منه .

موعد صرف راتب شهر يناير 2021

حددت وزارة المالية المصرية يوم 24 من يناير لبداية صرف مرتبات يناير 2021 للمجموعة الأولى ويليها مجموعة ثانية يوم 25 وثالثة يوم 26 ونوضح الوزارات والهيئات في كل مجموعة صرف والتي تم تحديدها على النحو التالي :

جهات صرف المجموعة الأولى

يتم صرف رواتب المجموعة الأولى يوم الأحد الموافق 24 يناير 2021م، وتضم المجموعة الجهات التالية :

وضعت وزارة المالية 11 وزارة ضمن المجموعة الأولى لصرف الرواتب وهي : ” وزارة الداخلية والثقافة والإسكان والآثار والأوقاف والزراعة والصناعة والطيران المدني و السياحة والبترول والتجارة والبيئة، و 8 مديريات تابعة لهم وهم الإسكان والمرافق، الشؤون الصحية، التضامن الاجتماعي، التموين، الطرق والنقل، القوى العاملة، التجارة” .

جهات صرف المجموعة الثانية

وتضم المجموع الثانية التي من المقرر صرف راتبها يوم الاثنين 25 يناير 2021 الجهات التالية : “وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وزارة التخطيط، وزارة التنمية المحلية، وزارة العدل، وزارة الكهرباء، والهيئات التابعة لها وهم النيابة العامة و هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمحكمة الدستورية العليا والجهاز المركزي للمحاسبات ” .

جهات صرف المجموعة الثالثة

أما المجموعة الثالثة التي من المقرر أن تقوم بصرف رواتبها يوم الثلاثاء 26 يناير 2021م، وتضم تلك المجموعة الجهات التالي : “وزارة التربية والتعليم والزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والخارجية والشباب والرياضة والمالية و موظفي مديريات التربية والتعليم والزراعة والطب البيطري ووزارة الشباب والرياضة ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والأزهر الشريف” .

الوزارة تناشد الموظفين بتوخي الحذر

ناشدت وزارة المالية جميع موظفي الدولة بتوخي الحذر وعدم التزاحم على منافذ صرف الرواتب وماكينات الصرف الآلي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والمحافظة على سلامتهم وصحتهم، وعلى الجميع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية، بلبس الكمامات وترك مسافات مناسبة بين كل فرد والآخر .