مصر توقع رسمياً على بيان العلا والمصالحة مع قطر وتثمن الجهود المبذولة لوحدة الصف العربي

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلن مجلس الوزراء المصري اليوم عن توقيع مصر على بيان العلا والمصالحة مع قطر في القمة الخليجية التي أقيمت اليوم في المملكة العربية السعودية، وأعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن وزير الخارجية سامح شكري عاد إلى أرض الوطن منذ قليل وقام بالتوقيع على بيان المصالحة العربية.

مصر توقع رسمياً على بيان العلا والمصالحة مع قطر

ووفق بيان الوزراء اليوم فإن توقيع مصر على بيان المصالحة جاء من أجل العمل على وحدة الصف وإزالة الشوائب بين الدول العربية الشقيقة، وتعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات الجسام التي تشهدها منطقتنا العربية.

كما جاء توقيع مصر على بيان العلا اليوم والمصالحة مع قطر لدعم العلاقات بين الدول العربية، من أجل الإنطلاق نحو علاقات قائمة على حسن النوايا وكذلك عدم التدخل في شئون الدول الداخلية، كما قدّرت مصر وثمنت جميع الجهود المخلصة التي بذلتها الشقيقة الكويت من أجل تحقيق المصالحة بين قطر ودول الرباعي.

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وكانت الكويت قد أعلنت بالأمس أنه السعودية قامت بفتح الحدود البحرية والجوية والبرية بين المملكة وقطر، وقابل اليوم الأمير محمد بن سلمان أمير دولة قطر بالأحضان، كما اصطحبه في رحلة بصحراء العلا وبسيارته الخاصة.