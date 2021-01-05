عاجل.. السيسى: العلاقات المصرية الغانية نموذجا للبناء والتعاون

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد تناول عدد من موضوعات التعاون الثنائى بين مصر وغانا فى مجالى التجارة والاستثمار، وتبادل الخبرات بشأن التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وكذلك دور مصر فى مساندة جهود غانا فى التنمية من خلال نقل تجربتها التنموية الشاملة.

من جانبه، أعرب مبعوث رئيس جمهورية غانا عن تشرفه بلقاء الرئيس، ناقلاً إليه تحيات شقيقه الرئيس الغانى، ومؤكدا على ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية وممتدة، مثمنا فى هذا الإطار محورية الدور المصرى باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار والأمن والسلام فى القارة الإفريقية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس السيسى، طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس الغانى نانا أكوفو أدو، مؤكدا محورية العلاقات التاريخية التى تجمع بين البلدين، والمكانة التى تتمتع بها غانا لدى الشعب المصرى، ومشيرا إلى حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع غانا، والتى تمثل نموذجا للبناء والتعاون بين الدول الإفريقية لصالح شعوب القارة من خلال الاستغلال الأمثل للطاقات والموارد فى إفريقيا، مع الإعراب عن ثقته فى المساهمات الفعالة لأخيه الرئيس الغانى فى ضوء استضافة غانا لمقر سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، الأمر الذى سيكون له مردود إيجابى على دعم التعاون الاقتصادى وتنمية التجارة البينية على مستوى القارة، وتم التوافق على تعزيز الجهود المشتركة فى هذا الصدد بما يضمن عمل منطقة التجارة الحرة القارية بشكل فعال ويزيد من خطوات الاندماج الاقتصادى والتجارى بين دول القارة.