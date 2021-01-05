الأنبا كيرلس وليم يلتقى بالعاملين بمطرانية الكاثوليك فى أسيوط

جدة - نرمين السيد - وشهد اللقاء توزيع الهدايا وبعض الفقرات الترفيهية، وذلك فى إطار الاحتفال بالعام الجديد وعيد الميلاد الجديد. حضر ونظم اللقاء الأب توماس وليم، الوكيل العام للمطرانية، والقمص مرقس يوسف، راعى كنيسة أسيوط الجديدة.

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