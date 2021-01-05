السيسى يوجه بتكثيف جهود تدريب الكوادر استعدادا للانتقال للعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، والمهندس أحمد زكى عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والسيد عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء عماد سعفان مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء ياسر كامل أبو مندور مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة.





وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، أن الاجتماع تناول استعراض "محاور الخطة التنفيذية لانتقال الجهات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة". ووجه الرئيس السيسى بتكثيف جهود برامج تدريب العاملين والكوادر الحكومية على الطرق العلمية الحديثة فى الإدارة، فى إطار الاستعداد للانتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بهدف الارتقاء بمنظومة ونهج العمل الحكومى من أجل تطوير الخدمات العامة للمواطنين، على نحو يحقق الفائدة المتبادلة للمواطن والدولة من خلال توفير منصات حكومية متطورة لإجراء التعاملات الحكومية فى إطار التحول الرقمى الشامل للدولة. وأوضح المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد استعراض جهود الإعداد التمهيدى لانتقال الجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، بما فيها التجهيزات التكنولوجية وشبكات الاتصالات المغلقة لمبانى الحى الحكومى، وإقامة مركز رئيسى للاتصالات ومركز للبيانات الموحدة للدولة وأرشيف إليكترونى نموذجى، إلى جانب تطوير القدرات البشرية من خلال حزم برامج التنمية البشرية والتدريب وبناء القدرات وتنمية المهارات على الأساسيات الوظيفية العامة وتشغيل نظم المعلومات الجديدة وإدارة المحتوى الرقمى والحفظ الإليكترونى للمستندات، فضلاً عن اختبارات الجدارة والأداء. كما تم عرض الموقف التنفيذى للبنية الرقمية والأمن السيبرانى والخدمات المعلوماتية بمختلف محاورها ومراحلها وهياكلها التنظيمية فى العاصمة الإدارية الجديدة، سواء على المستوى الأمنى أو الخدمى أو إدارة المرافق أو الحكومية الذكية.

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