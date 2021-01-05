بث مباشر.. الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - يرأس الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، احتفال الطائفة بعيد الميلاد المجيد، بقصر الدوبارة.



ويجرى احتفال الطائفة بدون حضور شعبى، كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا. لمشاهد البث المباشر اضغط .

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