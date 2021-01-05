خالد عبدالغفار يوجه بإعداد خطة لحجم العمل بمراكز ومعاهد الأبحاث خلال 2021

جدة - نرمين السيد - حضر الاجتماع الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور وليد الزواوى أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتورة مها الدملاوى مدير المدينة، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

فى بداية الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، على أهمية النشر العلمى، بما ينعكس إيجابيا على جودة البحث العلمى فى مصر، وبما يضمن للباحثين حصولهم على الترقيات الأكاديمية والمكانة العلمية، مطالبا المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بإعداد ورقة عمل تتضمن إجراءات ومكافآت النشر العلمى لمعرفة طرق تقييمها، ورصد التباين بين المراكز والمعاهد البحثية.

كما وجه وزير التعليم العالى، بضرورة إعداد المراكز والمعاهد والهيئات البحثية خطة عمل حول ما تم إنجازه خلال العام الماضى 2020، وكذلك إعداد خطة عمل توضح حجم العمل العلمى والبحثى لكل مركز أو معهد بحثى خلال عام 2021، للتعرف على المشروعات البحثية المستقبلية.

وتم إعلام المجلس بإضافة عدد من المجالات البحثية للترقى فى اللجنة العلمية الدائمة لأمراض وآفات ووقاية النبات، كما ناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بشؤون أعضاء هيئة البحوث كالترقيات والتعيينات بالمدينة.