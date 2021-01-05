القس ثروت ثابت: العطاء والنجاح والعمل الجماعى قيم مستخلصة من ميلاد المسيح 

جدة - نرمين السيد - وعن هذه القيم قال القس ثروت ثابت، خلال عظة له، اليوم الثلاثاء: "القيمة الأولى العطاء، أعطى المسيح ذاته وليس أقل، أعطى بحب رغم عدم استحقاقنا وهذه هى نعمته، أعطى لمجتمعه كل الحب دون توقف رغم ما حدث منهم له وأسرته وهو طفلا صغيرا، وعلمه بما سيصنعوه به بعد سنوات قليلة، ورغم ذلك لم ينتقم بل غفر لهم، ليتنا نتعلم منه العطاء، لا سيما فى أسرنا لأنه سر الحياة والبقاء".

وتابع: "القيمة الثانية النجاح، نجح المسيح رغم عدم توفر البيئة الملائمة لذلك، فالأعداء كانوا كثر، والتحديات كانت محيطة به من كل جهة، لكنه ثابر ولم ييأس حتى حقق هدفه، وتمم إرساليته، لا تنتظر بيئة ملائمة لتنجح، بل اجتهد وثابر، واحذر أعداء النجاح خصوصا ما بداخلك مثل: الكبرياء، العناد، المقارنة بالغير، الكراهية، الاستسلام للخبرات الفاشلة، ولا تكن عائقا فى طريق نجاح أهل بيتك ومن معك، بل ادفعهم لينجحوا ويتقدموا".

واستطرد قائلاً: "أما القيمة الثالثة هى العمل الجماعى، رغم امتلاك المسيح لكل القدرات التى تؤهله لأن يعمل منفردا، لكن بمجرد خروجه للخدمة اختار مجموعة تعاونه، لا تعمل بمفردك، اكتشف طاقات من حولك، دربهم، شجعهم ليعملوا معك، قدمهم عليك".

واختم قائلا: "ليتنا فى عيد ميلاده نتمثل به فى حياة العطاء لكل من حولنا ولنبدأ بالبيت، ولا نعمل بمفردنا، فننجح مهما كانت التحديات والمعوقات".