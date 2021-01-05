الرئيس السيسى يستقبل وزير الخزانة الأمريكى 

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، ستيفن منوشن وزير الخزانة الأمريكى، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

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