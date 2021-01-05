الرعاية الأسقفية تنظم لقاءات توعية صحية للوقاية من فيروس كورونا

نظمت مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الإجتماعية (ابيسكوكير) مجموعة من لقاءات التوعية الصحية بشأن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد وذلك فى إطار أنشطة برنامج تحسين الصحة بالمؤسسة.

وذكرت الكنيسة الأسقفية في بيان لها اليوم أن المؤسسة نظمت ٥١ لقاء استفاد منه ١٥٠ سيدة بستة مراكز تنمية تابعة للمؤسسة.

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وأوضح دكتور ماجد موسى مدير مؤسسة الرعاية الأسقفية: تضمنت اللقاءات إتباع الإجراءات الاحترازية مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات

وأشار موسى : كما تم تقديم عرضًا عن كيفية التعرف على أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وطرق الوقاية من الإصابة بالفيروس، وكيفية استخدام الكمامة، وإتباع العادات الصحية من غسل الأيدى والتباعد الاجتماعى والتغذية الصحية، خطوات العزل المنزلى عند ظهور الأعراض على أحد أفراد الأسرة وطرق حماية الأطفال فى أوقات الدراسة، إلى جانب تصحيح أية أفكار أو شائعات خاطئة بشأن الفيروس.

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يعمل برنامج التوعية الصحية بالمؤسسة على تحسين وعى المستفيدين بشأن إتباع عادات صحية سليمة إلى جانب تقديم خدمات صحية للأطفال لتعزيز قدراتهم فى متابعة دراستهم وتحسين فرص نموهم بشكل صحى وحمايتهم من الأمراض.

مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) هى الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز و مؤسسات التنمية و الخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الاسقفية فى مصر.

من ناحية أخرى، يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء غد الأربعاء قداس عيد الميلاد المجيد في دير القديس الانبا بيشوي بوادي النطرون، بدون حضور شعبي نظرا للظروف الحالية بسبب فيروس كورونا.

وقال القس بولس حليم - لموقع دوت الخليج الإخباري - إن صلاة القداس سوف تبدأ في الساعة السابعة مساء برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني وعدد محدود جدا من الأباء الاساقفة والرهبان والشمامسة، ضمن الاجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه بالنسبة للكنائس في القاهرة والإسكندرية فصلاة قداس عيد الميلاد المجيد تقتصر علي كهنة الكنيسة وعدد محدود بحيث يكون الاجمالي لا يزيد عن 20 شخصا، اما باقي الايبارشيات فكل أب أسقف مسئول عن ترتيب اليوم من حيث المواعيد والأعداد.

وأعلنت إدارة المدافن بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية في وقت سابق منع زيارة المدافن خلال فترة عيد الميلاد المجيد في السابع من يناير الجاري، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن القرار يأتي منعا للتجمعات والزحام حرصا على سلامة أبنائها، وأنها تلزم المسئولين عن المدافن بإغلاقها تماما وعدم فتحها إلا في حالات الدفن.