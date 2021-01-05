مطار القاهرة: وصول وسفر 22 ألف راكب اليوم على متن 191 رحلة جوية

استقبل مطار القاهرة الدولى علي مدار اليوم الثلاثاء، 191 رحلة جوية ما بين وصول وسفر إلى عدة وجهات دولية وداخلية تقل على متنها 22 ألف راكبا، تسيرها عدة شركات طيران مصرية وأجنبية وعربية وخاصة، وسط اتخاذ كافة التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل‪ PCR ‬بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر