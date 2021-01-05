نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يناقش مع وزير الخزانة الأمريكي آخر تطورات سد النهضه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتورمحمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري السيد ستيفن منوشن وزير الخزانة الأمريكى، والذى يقوم بزيارة لمصر خلال الفترة من 5-6 يناير 2021، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية.

وأعرب الدكتور عبد العاطي عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك بين البلدين، بما ينعكس إيجابيًا على خدمة الأهداف التنموية المرجوة، ومن جانبه أعرب السيد ستيفن منوشن عن سعادته بزيارة مصر، وترحيبه باستمرار التعاون بين البلدين.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أنه استعرض مع وزير الخزانة الأمريكى الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، ورغبة مصر الواضحة فى استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعى للتوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.