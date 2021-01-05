صبورة السيد: إنقاذ مخزون الأكسجين لافته طيبة للغاية من وزارة الداخلية ورجالها البواسل

صبورة السيد - أرشيفية
أشادت صبورة السيد، عضو مجلس النواب، بالاستجابة الفورية والسريعة من جانب أجهزة ووزارة الداخلية فيما يتعلق بإنقاذ شحنات كبيرة من الأكسجين "عالقة "، كانت في طريقها إلى عدد من مستشفيات العاصمة، حيث تعطل عن الحركة أسطول من المركبات الخاصة بنقل أسطوانات الأكسجين لعدد من المستشفيات بالقاهرة عقب تعثرها من الوصول سوء الأحوال الجوية، حيث انتقلت على الفور قوات من أجهزة وزارة الداخلية المعنية لمرافقة السيارات المذكورة واصطحابها وتوصيلها بحمولتها للمستشفيات الكائنة، بنطاق محافظة القاهرة على وجه السرعة.
صبورة السيد تثمن جهود الداخلية لتأمين خطوط سير المستلزمات الطبية
وفى ذلك الإطار ثمنت عضو مجلس النواب، صبورة السيد، حرص وزارة الداخلية على تحقيق الأمن بمفهومه الشامل والذى يأتى ضمن أولوياته للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، من خلال توفير المناخ الآمن لعمل الأطقم الطبية، وتأمين خطوط سير المستلزمات الطبية، خاصة في ظل الأزمة الصحية، التي تعيشها البلاد جراء انتشار وباء فيروس كورونا.
وأختتمت عضو مجلس النواب، صبورة السيد، قائلة: " ده مش جديد على ولادنا البواسل " حيث أن الشرطة المصرية كانت ولازالت وستظل بجانب أبنائنا بالقوات المسلحة درع الأمة ومصدر أمنها وأمانها ولطالما كانت الشرطة المصرية متلاحمة ومتكاتفة مع كافة مؤسسات الدولة في سبيل تحقيق الأمن العام الذي يأتي على رأسه أمن وصحة المواطن المصري خاصة في الأوقات الحرجة مثل تلك التي تعصف بالبلاد في الآونة الأخيرة.
وكنت وزارة الداخلية قد أعلنت فى بيان لها، أن هناك عددًا من السيارات المتجهة من محافظة الشرقية إلى القاهرة، قد تعطلت فى الطريق وبالتواصل مع المسئولين فى الداخلية، وصلت سيارت الشرطة على الفور إلى مكان المحدد للسيارت، وساعدتهم على التحرك.
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