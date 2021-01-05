أب يعتدي على طفلته الرضيعة ويلقي بها بسبب خلافات زوجية

في واقعة مأسوية تجرد أب من مشاعره تجاه طفلته الرضيعة ليبرحها ضربًا، إلا أنه لن يتوقف عند هذا الحد وحسب، حيث أن الغضب أعمى بصيرته تمامًا ليمسك بطفلته التي لاتزال في مهدها الأول ويلقي بها من أعلى السرير.

أب يعتدي على طفلته بالضرب

تفاقمت المشاكر الزوجية بين "خالد إ " 30 عامًا يعمل في مهنة الميكانيكا و زوجته التي تدعو "نعمه أ ا إ" 24 عامًا ربه منزل، ليقرر الأب في لحظة غضب الإنتقام من طفلته بطريقة وحشية.

تعدى الأب الذي يقطن بمدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية، بالضرب على ابنته الرضيعة والقاها من فوق السرير.

اخذت الأم طفلتها "غرام خ إ م" التي لن تبلغ من العمر سنة واحدة، لتذهب بها إلى مستشفى ميت غمر العام، التي أصيبت بكدمات متفرقة في الوجه والرأس نتيجة اللحظات التي مرت بها بين يدي والدها القاسي.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمامور قسم شرطه ميت غمر، من مستشفى ميت غمر العام، بوصول الطفلة بحالة يرثى لها.

تفاصيل الواقعة

سردت والدة الطفلة اللحظات العصيبة التي مرت بها طفلتها بعدما تعدى عليها والدها بالضرب وصفعها على وجهها والقائها أرضًا من فوق السرير، على إثر وجود خلافات زوجيه بينهما، ليبدأ رجال المباحث في التحقيقات ومطاردة والد الطفلة المتضررة.

استطاع ضباط االمباحث، من القاء القبض على المتهم خالد والد الطفلة غرام، وبمواجهته بما قالت الأم أكد أنه ارتكب جريمته للسبب ذاته.

الجدير بالذكر، أن تحرر عن ذلك المحضر رقم 179 لسنه 2021 جنح قسم ميت غمر وجاري عرض المتهم على النيابة العامة لمباشره التحقيقات.