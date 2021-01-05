ملكة جمال عالمية تخضع للمحاكمة بسبب فيروس كورونا "تفاصيل القصة"

زار لارسون- ارشيفية
أصيبت "زار لارسون"، ملكة الجمال وعارضة الأزياء العالمية، بفيروس كورونا المستجد، هي وصديقها، حيث طالبتهم السلطات بمدينة "باربادوس" في "جزر الكاريبي" الخضوع للعزل المنزلي وعدم التحرك من الفندق إلا بعد التعافي، ولكنهما أرادا الهرب من البلاد.
القبض على ملكة الجمال زار لارسون
ألقت السلطات الأمنية، القبض على على "زار لارسون" بعد وصولهما معلومات بعدم خضوع كلًا منهم للتعليمات الوقائية، وغادرت من الفندق قبل انتهاء المدة التى فرضت عليها، فضلًا عن محاولتها السفر إلى وقد بريطانيا.
وقعت المحكمة على "زارا" غرامة مالية، فضلًا عن 1700 عريضة لسجنها وتأديبها، وتقديمها إلى المحكمة بسبب انتهاك القوانين وعدم الالتزام بها فى ظل أزمة كورونا، وتهديد حياه المواطنين بتصرفاتها الغير مسؤولة.
المغنية وكاتبة الأغانى السويدية،
معلومات عن زار لارسون
الجدير بالذكر، أن زار لارسون شاركت في النسخة السويدية من برنامج المواهب الناجح "غوت تالنت" في سن العاشرة، وقد أبلت بلاءًا حسنًا أمام لجنة التحكيم، وفازت في الموسم الثاني من البرنامج الغنائى نتيجة التأييد الهائل من الجمهور.
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إستطاعت لارسون تحقيق شهرة واسعة، ومن ثم وقعت عقد تسجيل مع شركة انتاج، وفي عام 2013 صدر أول اللبوم لها موسع لها، بالإضافة إلى احتلال ألبومها الثاني المرتبة السابعة في قائمة ألبومات المملكة المتحدة وذلك منذ إصداره في عام 2017.
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