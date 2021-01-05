أحمد محسن يطالب بتعقب المروجين لأدوية وهمية لعلاج كورونا

حذر النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ من تداول أدوية يدعي مروجوها أنها لعلاج فيروس كورونا، طالبا المواطنين بضرورة عدم التعاون مع هذه الإعلانات، لما تسببه الأدوية من ضرر على صحة المواطنين.

أحمد محسن يحذر من خطورة مروجى إعلان كورونا

وقال عضو مجلس الشيوخ، أحمد محسن، خلال تصريحات له، اليوم، إنه لم يثبت حتى الآن وجود علاج لفيروس كورونا، وحتى البروتوكولات التي يتم استخدامها في الدول لا تعالج فيروس كورونا، لافتًا إلى أنها تعالج فقط الأعراض الناجمة عن الفيروس.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، أحمد محسن، بتعقب المعلنين عن أدوية لعلاج كورونا، نظرا لمخالفتهم الواضحة للقانون، الذى ينص على أن يكون الإعلان عن أي أدوية بعد موافقة وزارة الصحة وبالتنسيق مع الجهات الإعلامية المختلفة.

أحمد محس: الترويج للأدوية جريمة

وأشار نائب بني سويف، أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الترويج للأدوية بما يخالف القانون، جريمة يعاقب عليها القانون، وتصل إلى الحبس.

وفيما يتعلق بوجود علاج لفيروس كورونا، ذكر النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أن جميع الأدوية المعلن عنها لعلاج كورونا، كلها مازالت قيد التجارب السريرية، ولا يجب أن يأخذ أي مريض العلاج إلا بتوجيهات من الطبيب المختص.

وينتشر فى الآونة الأخيرة عددًا من المروجين لأدوية كورونا عبر أشخص غير موثوقًا بهم، ويعرضون الأدوية باعتبارها علاجًا لفيروس كورونا المستجد.

وتسعى الدولة المصرية على الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأعلنت الحكومة منذ فترة تأجيل الدراسة فى الجامعات والمدارس، حرصًا على صحة الأبناء وكل العاملين فى المنظومة التعليمية من عاملين وطلاب، ومعلمين.