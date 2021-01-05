نتيجة مباراة الأهلي اليوم ضد سينوديب

سجل وليد سليمان هدف الأهلي الثاني في الدقيقة ٣٦ من عمر اللقاء.

سجل طاهر محمد طاهر الهدف الأول للنادي الأهلي والهدف الاول له بالقميص الأحمر بالدقيقة 13.

يستضيف فريق النادي الأهلي مساء اليوم فريق نادي سينوديب بطل النيجر ضمن منافسات إياب دور ال32 من عمر بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021.

ويدخل النادي الأهلي مباراة اليوم، بعدما تعافى من فيروس كورونا بشكل سبه كامل، بعد أن عادت له قوته الضاربة، واستعاد كل من صانع ألعابه محمد مجدي أفشة، ومحمود عبدالمنعم كهربا، محمد هاني، رامي ربيعة، أكرم توفيق، ومروان محسن.

من ناحية أخرى مازال موقف عمر السولية مبهما، بعدما أظهرت المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، استمرار إيجابية مسحته، كما يدخل المباراة في غياب حارسه المتألق محمد الشناوي قرار فني من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق





قائمة النادي الاهلي



ويدخل النادي الاهلي بقائمة مكونة من كل من:

علي لطفي وحمزة علاء ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري وأحمد نبيل ‏كوكا وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ‏وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق.‏

تشكيل النادي الاهلي



وحدد الجنوب أفريقي التشكيل الذي يخوض به الفريق الأحمر المباراة، والذي جاء كالآتي:



حراسة المرمى: على لطفي

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خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، بدر بانون، أيمن أشرف، على معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، محمود عبد المنعم "كهربا".

خط الهجوم: محمد شريف.

وفاز فريق النادي الأهلي بمباراة الذهاب في النيجر، بنتيجة 1-0، على حساب سينوديب، بهدف من المالي أليو ديانج بتسديدة في الشوط الأول من عمر المباراة.

ويسعى المارد الأحمر للتويج بالأميرة التاسعة للمرة الثانية على التوالي، بعدما حمل لقب النسخة الماضية، وخطفه من غريمه التقليدي نادي الزمالك، بعدما فزا عليه في المباراة النهائية بنتيجة 2-1، وبالهدف السهير لمحمد مجدي أفشة في الدقائق الأخيرة، والمعروف لدى الجماهير بهدف "القاضية ممكن".

وبعد تلك المباراة تنتظر الأهلي مواجهة هامة أمام الفريق العنيد سيراميكا كليوباترا، الصاعد حديثا للدوري الممتاز، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.