وزارة الداخلية تكشف ملابسات تداول مقطع فيديو لشخص يقوم بترويع المواطنين بواسطة كلب في الجيزة

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو بإحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، لشخص يقوم بترويع المواطنين بإستخدام كلب، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم البلطجة والتعدى على النفس وترويع المواطنين.
فيديو ترويع المواطنين
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص المعني بالفيديو، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، فضلًا عن ورود بلاغ لقسم شرطة إمبابة من طالب مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق مصاب بسحجات بالساعد واليد والقدم.
وسرد قصة إعتداء الشخص صاحب الكلب عليه، حيث أنه حال تواجده بموقف سيارات الكائن بدائرة القسم، حدثت مشادة كلامية بينه وبين عامل كارته مقيم بدائرة القسم، تطورت إلى مشاجرة تدخل على أثرها الشخص المعنى بالفيديو لمناصرة عامل الكارته ممسكًا كلب وتعدى عليه محدثًا إصابته المشار إليها.
وبعدها تم ضبط عامل الكارتة وإتخاذ الإجراءات القانونية قبله وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيله.
الجدير بالذكر، أنع قد تم القبض على الشخص المعنى بالفيديو وبحوزته الكلب المستخدم في الواقعة، لإتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
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