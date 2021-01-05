الإنجيلية تصلى من أجل مصر والسيسى

جدة - نرمين السيد - وقاد الصلاة القس ناصر كتكوت رئيس الكنائس الرسولية، كما رفع الأسقف يوسف شحاتة عضو المجلس الإنجيلى العام، وراعى كنيسة نهضة القداسة بطنطا، صلاة إلى الله ليرفع وباء كورونا عن العالم. وتقام صلاة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، فى ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

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