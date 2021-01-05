لجنة المساعى الحميدة بالعدل تنجح فى إعادة طفل لحضانة والدته القبرصية

جدة - نرمين السيد - نجحت جهود وزارة العدل فى إعادة الطفل يوسف أحمد الشاعر لحضانة والدته فاسيليكى أندريو، القبرصية الجنسية، فى إطار جهود الوزارة لتفعيل التعاون الدولى فى مجال الحفاظ على كيان الأسرة ورعاية المصلحة الفضلى للطفل، من خلال الدور الذى تضطلع به لجنة المساعى الحميدة فى تسوية المنازعات المتعلقة، بحضانة ورؤية الأطفال المولودين من زيجات مختلطة بالطرق الودية.





وقد تمكنت اللجنة المختصة وبمعاونة الأجهزة المعنية، من تسليم الطفل لوالدته، بعد أن ظل بعيدًا عن رعايتها ما يربو على سنة كاملة. يذكر أن السفارة القبرصية وجهت الشكر لوزير العدل المستشار عمر مروان، تعبيرًا عن امتنانها للاهتمام الكبير والجهود الدؤوبة فى إعادة الطفل لوالدته.

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