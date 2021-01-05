القوات المسلحة تهنئ المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى، اليوم الثلاثاء، ببرقيـة تهنئـة لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبـة عيد الميلاد المجيد.





وقال وزير الدفاع فى البرقية: "يسعدنى أن أهنئ قداستكم بذكرى الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام، داعين الله أن يعيدها على قداستكم وعلى الأقباط من أبناء الوطن بالصحة والخير والبركات".

تابع: "إننى أنتهز هذه المناسبة لأعرب لكم عن اعتزازى واعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية التى أكدت أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة".

واستطرد: "كما أننى أشيد بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة من الأقباط، ووفائهم بالمهام والمسؤوليات التى يحملون أمانتها لتظل القوات المسلحة برجالها الدرع القوى الحامى للوطن والحصن المنيع للشعب".

واختتم قائلاً: "بارككم الله ورعاكم، وكل عام وقداستكم بخير".

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة لقداسة البابا تواضروس الثانى، بهذه المناسبة.

وأصدر وزيـر الدفاع والإنتاج الحربى، توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود الأقباط من رجال القوات المسلحة والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبـة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

كما أصدر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيها مماثلا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والجنود الأقباط من رجال القوات المسلحة بهذه المناسبة.