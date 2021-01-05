الأعلى للإعلام ينعى إسماعيل منتصر رئيس مجلس إدارة دار الهلال السابق

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر ، الكاتب الصحفي إسماعيل منتصر رئيس مجلس إدارة دار المعارف السابق. وتقدم المجلس بخالص العزاء للكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر «عم الراحل» وأسرته ، داعيا الله أن يتقبله في الصالحين وأن يسكنه فسيح جناته وأن ينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

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