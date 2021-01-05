استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية و الري ستيفن منوشن وزير الخزانة الأمريكى الذى يقوم بزيارة لمصر خلال الفترة من 5-6 يناير 2021 ، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية.
وأعرب الدكتور عبد العاطي عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك بين البلدين ، بما ينعكس إيجابيًا على خدمة الأهداف التنموية المرجوة ، ومن جانبه أعرب ستيفن منوشن عن سعادته بزيارة مصر ، وترحيبه باستمرار التعاون بين البلدين.
وأوضح الدكتور عبد العاطى أنه استعرض مع وزير الخزانة الأمريكى الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي ، ورغبة مصر الواضحة فى استكمال المفاوضات ، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعى للتوصل لإتفاق قانوني عادل و ملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبد العاطى يبحث مع وزير الخزانة الأمريكى تطورات أزمة سد النهضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.