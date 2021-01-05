عبد العاطى يبحث مع وزير الخزانة الأمريكى تطورات أزمة سد النهضة

استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية و الري ستيفن منوشن وزير الخزانة الأمريكى الذى يقوم بزيارة لمصر خلال الفترة من 5-6 يناير 2021 ، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية.

وأعرب الدكتور عبد العاطي عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك بين البلدين ، بما ينعكس إيجابيًا على خدمة الأهداف التنموية المرجوة ، ومن جانبه أعرب ستيفن منوشن عن سعادته بزيارة مصر ، وترحيبه باستمرار التعاون بين البلدين.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أنه استعرض مع وزير الخزانة الأمريكى الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي ، ورغبة مصر الواضحة فى استكمال المفاوضات ، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعى للتوصل لإتفاق قانوني عادل و ملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.