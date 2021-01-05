وزير الدفاع للبابا تواضروس: نعتز بمواقفكم الوطنية .. والقوات المسلحة هي الحصن المنيع للشعب

بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي ببرقيـة تهنئـة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وجاء في نص البرقية: "قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يسعدني أن أهنئ قداستكم بذكرى الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام داعين الله أن يعيدها على قداستكم وعلى الأقباط من أبناء الوطن بالصحة والخير والبركات".

وتابع: "وإنني أنتهز هذه المناسبة لأعرب لكم عن اعتزازى واعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية التى أكدت أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة، كما أننى أشيد بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة من الأقباط ، ووفائهم بالمهام والمسئوليات التى يحملون أمانتها لتظل القوات المسلحة برجالها الدرع القوي الحامى للوطن والحصن المنيع للشعب".

واختتم: "بارككم الله ورعاكم ، وكل عام وقداستكم بخير".

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لقداسة البابا تواضروس الثانى بهذه المناسبة.

هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي توجيهًا لتهنئة كافة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود الأقباط من رجال القوات المسلحة وكذا العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد.

كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا مماثلًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والجنود الأقباط من رجال القوات المسلحة بهذه المناسبة.