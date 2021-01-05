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بدأت احتفالات الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد، بفقرات تسبيح يقودها فريق ترانيم الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، والتي تستضيف احتفالات هذا العام، وقدم الفريق باقة من الترنيمات الخاصة بميلاد المسيح.
وتزينت الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، لاستقبال المحتفلين بعيد الميلاد المجيد، بينما كثفت الأجهزة الأمنية وجودها أمام الكنيسة لتأمين الاحتفالات.
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ويترأس الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، بالكنيسة الإنجيلية بقصر
الدوبارة.
ويشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بمصر، بعيد الميلاد، قراءة كتابية، على أن يشهد الاحتفال فقرة ترانيم لأكثر من نصف ساعة، يعقبها صلاة لمدة خمسة دقائق.
فيما يلقي القس سامح موريس راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، كلمة عن عير الميلاد، يعقبها كلمة الشكر، وكلمة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وينتهي الاحتفال في الثامنة والنصف بترنيمة ختامية.
ويحضر الاحتفال الرسمي بعيد الميلادِ المجيدِ، مندوب عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر.
كما يشارك في الصلاة رعاة كنيسة قصر الدوبارة، بدونِ حضور شعبي، ويأتي ذلك نظرًا للظروفِ الحالية التي تعاني منها البلاد من تحديات انتشار فيروس كورونا.
وقال رئيس الإنجيلية في فيديو له على الصفحة الرسمية لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر : "عام ٢٠٢٠ من الأعوام الصعبة ورسالة الميلاد هي رسالة الطمأنينة في هذا الوقت الصعب، ونصلي أن يحفظ الله بلادنا وأن يعطي حكمة للرئيس والحكومة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإنجيلية في احتفالية عيد الميلاد: نصلي من أجل بلادنا مصر والعالم لرفع الوباء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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