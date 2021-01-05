الإنجيلية في احتفالية عيد الميلاد: نصلي من أجل بلادنا مصر والعالم لرفع الوباء

قاد القس ناصر كتكوت، رئيس المجلس العام للكناس الرسولية، صلاة من أجل بلادنا مصر ومن أجل كل العالم حتى يرفع الوباء عن العالم، مؤكدا أن الكنيسة تصلى من أجل الرئيس السيسي ومن اجل حكومة بلادنا ومن اجل مجلس النواب ومجلس الشورى من أجل أن يمنحهم النعمة في اتخاذ كل قرار.

وقال القس ناصر كتكوت إنه يرفع صلوات اليوم من أجل أن يحفظ القوات المسلحة والشرطة من كل سوء، وأن يبارك اقتصاد بلادنا، لافتا إلى أن العالم كله في وقت يوسف الصديق كان يعتمد على مصر في مأكلهم، طالبا البركة من أجل رعاة الكنائس من أجل الحياة في اتحاد ومخافة ليرى الأعمال الحسنة فيمجدوا الآب السماوى.

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بدأت احتفالات الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد، بفقرات تسبيح يقودها فريق ترانيم الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، والتي تستضيف احتفالات هذا العام، وقدم الفريق باقة من الترنيمات الخاصة بميلاد المسيح.

وتزينت الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، لاستقبال المحتفلين بعيد الميلاد المجيد، بينما كثفت الأجهزة الأمنية وجودها أمام الكنيسة لتأمين الاحتفالات.

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ويترأس الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، بالكنيسة الإنجيلية بقصر

الدوبارة.

ويشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بمصر، بعيد الميلاد، قراءة كتابية، على أن يشهد الاحتفال فقرة ترانيم لأكثر من نصف ساعة، يعقبها صلاة لمدة خمسة دقائق.

فيما يلقي القس سامح موريس راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، كلمة عن عير الميلاد، يعقبها كلمة الشكر، وكلمة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وينتهي الاحتفال في الثامنة والنصف بترنيمة ختامية.

ويحضر الاحتفال الرسمي بعيد الميلادِ المجيدِ، مندوب عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر.

كما يشارك في الصلاة رعاة كنيسة قصر الدوبارة، بدونِ حضور شعبي، ويأتي ذلك نظرًا للظروفِ الحالية التي تعاني منها البلاد من تحديات انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس الإنجيلية في فيديو له على الصفحة الرسمية لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر : "عام ٢٠٢٠ من الأعوام الصعبة ورسالة الميلاد هي رسالة الطمأنينة في هذا الوقت الصعب، ونصلي أن يحفظ الله بلادنا وأن يعطي حكمة للرئيس والحكومة".