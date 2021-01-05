الرئيس السيسي يوفد مندوبا لحضور احتفالات الإنجيلية بعيد الميلاد

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمين رئاسة الجمهورية محمد نجم، لمشاركة الطائفة الإنجيلية احتفالها بعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة التى تقام مساء اليوم برئاسة الدكتور القس إندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر.

ويشارك في الصلاة الاحتفالية أيضا اللواء أشرف حسني مندوبا عن وزير الداخلية، و رعاة كنيسة قصر الدوبارة، بدون حضور شعبي، ويأتي ذلك نظرا للظروفِ الحالية التي تعاني منها البلاد من تحديات انتشار فيروس كورونا.

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وبدأت احتفالات الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد، بفقرات تسبيح يقودها فريق ترانيم الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، والتي تستضيف احتفالات هذا العام، وقدم الفريق باقة من الترنيمات الخاصة بميلاد المسيح.

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وتزينت الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، لاستقبال المحتفلين بعيد الميلاد المجيد، بينما كثفت الأجهزة الأمنية وجودها أمام الكنيسة لتأمين الاحتفالات.

ويترأس الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، بالكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة.

وتبث احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد عبر القنوات الفضائية المصرية والقنوات المسيحية والبث المباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بمصر، بعيد الميلاد، قراءة كتابية، على أن يشهد الاحتفال فقرة ترانيم لأكثر من نصف ساعة، يعقبها صلاة لمدة خمسة دقائق.

فيما يلقي القس سامح موريس راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، كلمة عن عير الميلاد، يعقبها كلمة الشكر، وكلمة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وينتهي الاحتفال في الثامنة والنصف بترنيمة ختامية.

وقال رئيس الإنجيلية في فيديو له على الصفحة الرسمية لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر : "عام ٢٠٢٠ من الأعوام الصعبة ورسالة الميلاد هي رسالة الطمأنينة في هذا الوقت الصعب، ونصلي أن يحفظ الله بلادنا وأن يعطي حكمة للرئيس والحكومة".

وهنأ الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، المصريين، بحلول العام الميلادي الجديد، واحتفالات عيد الميلاد المجيد.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية في رسالة بثها عبر تقنية الفيديو إن عام ٢٠٢٠ من الأعوام الصعبة، ولكن تأتي رسالة الميلاد كرسالة طمأنينة في هذا الوقت الصعب الذي يسيطر فيه الخوف بسبب فيروس كورونا.