كيف تستفيد من مبادرة المصرف المتحد فى تحويل سيارتك إلى غاز؟

تحت شعار " اتحضر للاخضر" اطلق المصرف المتحد منتج تمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي علي هامش المعرض الاول لتكنولوجيا تحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة Go Green والذي يقام في الفترة من 4-6 يناير الحالي 2021 تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وبتنسيق من وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي المصري وعدد من الوزارات المعنية.

خصص البنك المركزي المصري 15 مليار جنيه مصري لمبادرة احلال المركبات وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج. وذلك لمساندة الدولة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة ودعم المواطن.

يقول اشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد ان المبادرة تهدف الي تعظيم استفادة المواطن المصري من مكتسبات الاصلاح الاقتصادي علي 3 محاور رئيسية :

المحور الاول :تعظيم استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسولار والبنزين. الامر الذي يحقق وفرا اقتصاديا وماديا كبيرا في الموازنة العامة للدولة المصرية. ويساهم في توجية هذا الوفر لدعم قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي للنهوض بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن المصري وتحسين حياته.

المحور الثاني : القضاء علي التلوث والانبعاثات البيئية الضارة التي تؤثر علي صحة المواطن والبيئة المحيطة من اثار استخدام المحروقات.

المحور الثالث : تحقيق الاستفادة القصوي من الطاقات الانتاجية لمصانع السيارات المصرية والصناعات المغذية لها. مما يساهمفي تعظيم الانتاج وزيادة المكون المحلي وارتفاع نسب التشغيل وبالتالي القضاء علي البطالة وزيادة الصادرات.

واوضح القاضي ان البنوك المصرية بقيادة البنك المركزي تعمل باجندة وطنية كشريك استراتيجي في عملية الاصلاح الاقتصادي من خلال دعم جهود الدولة المصرية لتنمية الصناعة الوطنية ودعم المصانع وزيادة انتاجها وتحسين جودة الانتاج لزيادة الصادرات المصرية. فضلا عن توسيع قاعدة الشمول المالي من خلال توفير منتجات وحلول مالية مبتكرة لتغيير الثقافة الاستهلاكية للمواطن.

واضاف القاضي ان الدولة المصرية تتبني خطة طموحة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي هلي مدار الثلاث سنوات القادمة من اجل استغلال الوفرة الانتاجية الكبيرة للغاز الطبيعي وتعظيم القيمة المضافة وخفض تكاليف التشغيل والحفاظ علي البيئة. الامر الذي يستلزم تضافر جهود وسائل الاعلام المختلفة ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في تغيير الثقافة الاستهلاكية للمواطن نحو ترشيد استخدامات المحروقات واستبدالها بانواع الطاقة النظيفة.

واشار اشرف القاضي ان المصرف المتحد يطرح منتج تمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي مع بداية 2021 وسط توقعات باقبال كبير بين العملاء خاصة وان المنتج يتمتع بالعديد من المميزات منها : حد التمويلي وسهول الاجراءات. فضلا عن العائد التنافسي وطرق التقسيط المريحة.

كما يقدم المصرف المتحد لعملائه امكانية التقسيط من خلال حزمة خدمات "بنكك علي الخط" الرقمية وهي : المحفظة الرقمية والانترنت البنكي والموبيل البنكي. والتي تتيح للعميل السداد علي مدار اليوم 7 ايام في الاسبوع بسهولة ودون عناء الذهاب لاي من فروع المصرف المتحد ال65 والمنتشرين بجميع انحاء الجمهورية.