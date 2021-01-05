خطوات تعملها لو فيه حساب مزعج أو محتوى مضلل على التيك توك

تزداد أهمية الحفاظ على الأمان عبر الإنترنت، وكجزء من التزامها المستمر تجاه مجتمعها وتعزيز بيئة إيجابية وآمنة ، أطلقت منصة الفيديوهات القصيرة تيك توك مبادرة "سفراء الأمان" في عام 2020، بالتعاون مع عدد من المشاهير ونخبة من أمهر صانعي المحتوى ورواد الأعمال مثل دينا داش رائدة الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة داش مانجمنت، ومذيع التلفزيون والراديو حسام رضا، ومقدم برامج الطهي وناقد الطعام عمرو حلمي.

وقام سفراء الأمان لدى تيك توك بعمل مقاطع فيديو تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات التعليمية مثل الثقة والأمان والاقتران العائلي ، والذي يسمح للآباء والمراهقين بتخصيص إعدادات الأمان الخاصة بهم بناءً على الاحتياجات الفردية.

مع هذا التطور، الذي نعيشه في المعلومات والتوصيات المتغيرة، نشأت حالة من الارباك، وفي بعض الحالات تسببت في ظهور المعلومات المضللة. لذلك لم تكتفِ تيك توك بالمشاركة في مبادرة الأمم المتحدة لمحاربة المعلومات المضللة، بل تعاونت مع سفرائها لحث المستخدمين على الحذر قبل النشر والحذر مما يشاهدونه وذلك ضمن برنامج سفراء الأمان.

ونشر كل من صانعي المحتوى ورواد الأعمال دينا داش، ومذيع التلفزيون والراديو حسام رضا، ومقدم برامج الطهي وناقد الطعام عمرو حلمي فيديوهات على تيك توك، توصي المستخدمين بالتأكد من صحة ما يشاركون به متابعيهم من محتوى. كما حثوهم على الإبلاغ عن أي محتوى مضلل أو رسائل غير مرغوب فيها داخل التطبيق باتباع الخطوات الآتية.

للإبلاغ عن حساب مزعج:

- من ملف تعريف الحساب الإشكالي ، انقر على النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى

- اختر "تقرير" ثم "تقرير عن الحساب" واختر السبب

للإبلاغ عن مقطع فيديو غير لائق:

- اضغط على سهم المشاركة في صفحة الفيديو (فوق أيقونة الموسيقى مباشرة)

- اختر "إبلاغ" وحدد "معلومات مضللة" أو "بريد عشوائي"

هذا بالإضافة إلى اعلانهم خاصية جديدة من تيك توك لتحديد نوعية الفيديوهات التي يرغب المستخدم في مشاهدتها فقط دون أن يشاهد شيئا يزعجه.

وصرح هاني كامل، مدير عمليات المحتوى في "تيك توك" شمال أفريقيا، " نزيد من جهودنا لدعم رفاهية مجتمعنا من خلال إتاحة معلومات موثوقة وصحيحة وبطريقة مبسطة.

وفي الوقت نفسه، نواصل التزامنا بإزالة المعلومات الخاطئة والحفاظ على مجتمعنا آمنا. ونتطلع لتقديم مزيد من المبادرات التي تساعد المستخدمين هنا في مصر على البقاء آمنين وتعزز من تجربتهم الإيجابية.